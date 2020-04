Sindicatele din penitenciare anunța inca doi angajați INFECTAȚI la Jilava, ANP NU CONFIRMA

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) anunță, pe pagina oficială, că încă doi angajați ai Penitenciarului Jilava au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre soț/soție, contacți ai celui de al doilea caz confirmat la pușcăria de la marginea Capitalei. Contactați, reprezentanții Administrației naționale a Penitenciarelor nu au putut confirma, spunând că, deocamdată, nu au nimic oficial și că vor reveni în momentul în care informațiile vor ajunge și la ANP.

"Stiam cu totii ca vom ajunge si in punctul acesta. Au fost luate toate masurile pe care le-am putut lua ca sa prevenim raspandirea virusului. Insa este imposibil sa se asigure controlul total intr-un sistem ca cel in care lucram. Totusi, mai avem o saptamana pana in luna mai si deci 3 saptamani din starea de urgenta instituita, si NU AVEM NICIUN DETINUT BOLNAV DE COVID-19 SAU CARE SA AIBA SIMPTOME SUSPECTE (nici macar in unitatile in care exista cazuri de salariati confirmati sau care au avut contact direct cu persoane confirmate). Si speram sa putem mentine aceasta situatie.

Dupa problemele de la Dej a aparut cazul unui coleg de la Penitenciarul Giurgiu testat de asemenea pozitiv, situatie care a impus masurile specifice de izolare si testare (fara alte confirmari pana in prezent), dar poate cea mai complicata situatie este cea de la Penitenciarul Bucuresti Jilava unde nu mai departe de ieri 21 aprilie 2020 a fost confirmat un rezultat pozitiv la testarea unui agent care indeplinea o functie foarte dinamica ce a impus deplasare pe toate sectiile si contact cu multi salariati si detinuti. Agentul a purtat masca in majoritatea timpului, iar DSP incadreaza contactul apropiat in functie de trei criterii: distanta mai mica de 1,5 metri, durata contactului sa depaseasca 15 minute, precum si lipsa mijloacelor de protectie.

Plecand de la situatia operativa de la Jilava si tinand cont de criteriile susmentionate s-a facut traseul epidemiologic si s-a completat lista contactelor – personal/detinuti. Personalul a intrat in izolare 14 zile iar detinutii in monitorizare medicala, urmand testarea in functie de deciziile luate impreuna cu DSP. La acest moment, agentul are 8 zile de cand a fost ultima data la serviciu (lucra in program 12 ore zilnic timp de 2 saptamani pe luna, fara contact cu cealalta tura). In tot acest interval de timp de 8 zile, nu au aparut simptome suspecte nici la detinuti nici la personal, ori este stiut faptul ca de regula aceste semne apar mult mai devreme de maximul perioadei de incubatie de 14 zile. Vom vedea rezultatele la testari. Speram sa fie toate negative

Exista in continuare riscuri si ne mentinem vigilenti. Recomandarea principala este de respectare a regulilor acum mai mult ca oricand. Cazuistica este diversa in sistem. Apar din ce in ce mai multe situatii in care personalul a intrat in contact cu persoane testate pozitiv (Bistrita, Mioveni, Gherla, Buzias), insa in afara de cei trei colegi de la Dej, Giurgiu si Jilava, in acest punct al crizei nu avem alti salariati si nici detinuti confirmati cu COVID-19 si ne dorim din suflet ca acesta sa fie cu adevarat momentul maxim in sistem, insa nu putem fi inca siguri. Cazuri de stari febrile urmare carora avem colegi care anunta ambulanta si sunt testati, apar in continuare. Masurile de protectie personala nu trebuie relaxate absolut deloc, dimpotriva. Nu sunt motive de panica, insa teama nu este un lucru rau daca ne impinge la prevenire!

UPDATE ora 19,00: politist de penitenciare confirmat la Giurgiu – colega, agent in operativ, contact direct cu primul caz

UPDATE ora 23,50: politist de penitenciare confirmat la Jilava – coleg, agent in administrativ, contact direct cu primul caz

UDATE ora 00,25: politist de penitenciare confirmat la Gherla – colega, agent operativ, contact direct cu persoana infectata, in exterior

UPDATE 23.04.2020 ora 12.00: doi politisti de penitenciare Jilava (sot/sotie) confirmati – ofiter/agent economic adm-tiv, contact cu al doilea caz detectat la Jilava", anunță Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP).