Sindicatele din Poliție cer transferarea a 10.000 de jandarmi pentru asigurarea ordinii publice

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual are, joi, discuții cu ministrul interimar al afacerilor interne pe tema modificării Statutului polițistului. Sindicaliștii solicită, cu această ocazie, și transferarea a 10.000 de jandarmi la Poliția Română, pentru întărirea siguranței și ordinii publice în toate comunitățile urbane și rurale. În temeiul Legii nr. 62/2011 privind dialogul social,