Sindicatul Europol, dupa ce deputatul Catalin Radulescu a fost amendat: "Fie ca iti place shaorma, fie ca te cheama Mitraliera, purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie"

Sindicatul Europol a transmis, marti, ca "fie ca iti place shaorma, fie ca te cheama Mitraliera, purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie" si anunta ca agentii isi vor face in continuare datoria, chiar daca cei care nu poarta masca in spatiile inchise sunt parlamenteri. Despre deputatul PSD Catalin Radulescu, sindicalistii afirma ca "nu a avut capacitatea sa inteleaga ca legitimatia de parlamentar o poate flutura doar pe holurile Parlamentului, nu si in locurile publice".