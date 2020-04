Sindicatul Liber al Navigatorilor, cerinte pentru o noua ordonanta militara. Este o lupta contracronometru pe care putem sa o castigam sau sa o pierdem

Europa își repornește motoarele economiei, iar asta deja e vizibil.Semnalele din ultima săptămână arată că Europa își cere oamenii înapoi și oamenii își cer dreptul la muncă. Germania a anunțat, acum câteva zile, că are nevoie de sute de mii de lucrători pentru muncile agricole. Vor mai pleca in Italia și Franța, care deja au nevoie, de câte 200.000 de muncitori pentru muncile agricole. Uzina Dacia Mioveni a anunțat că-și va relua activitatea, în scurt timp.Guvernul a dat liber la muncile agricole și a redeschis piețele, prin Ordonanță Militară – ceea ce e foarte bine – dar s-a uitat de navigatori. Navigatorii aștepta și ei Ordonanță Militară pentru deblocarea activităților comerciale din porturi. Dacă guvernul are in vedere de a debloca economia etapizat, sa pregăteasca o Ordonanta Militara si pentru navigatori. Este esențial pentru economia României!Federația Internațională a Transportatorilor a solicitat autorităților din România, încă din data de 02.04.2020 implementarea de urgență a măsurilor stabilite de International Maritime Organisation (IMO) după Adunarea G-20.• Să recunoască personalul navigant maritim (navigatori profesioniști și personal maritim), indiferent de cetățenie când sunt în jurisdicția lor, ca „lucrători-cheie” care oferă un serviciu esențial.• Să se acorde personalului navigant maritim (navigatorilor și personalului maritim), toate scutirile necesare și adecvate de la restricțiile naționale de deplasare sau de circulație, pentru a facilita ȋmbarcarea sau repatrierea acestora – acest lucru înseamnă că navigatorii să se poată deplasa cu mijloace sigure (transport special numai pentru navigatori) de la aeroport la navă, de la navă la aeroport sau de la aeroport la domiciliu fără a efectua carantina impusă persoanelor care vin din zone roșii, eventual cu izolare la domiciliu 14 zile pentru cei ce revin acasă din voiaj). Testarea COVID-19 obligatorie înainte de urcare la navă sau înainte de a pleca din țară pentru navigatorii români care pleacă la schimb de echipaj.• Acceptarea, printre altele, a documentelor de identitate oficiale ale navigatorilor, registrele de debarcare, certificate STCW, contracte de muncă pentru navigatori și scrisori de ȋmbarcare de la angajatorul maritim, ca dovadă cǎ este un navigator profesionist, acolo unde este necesar, în scopul efectuǎrii schimburilor de echipaj – aceasta înseamnă că dacă un navigator care trebuie să coboare de la o navă dintr-un port românesc și îi lipsește un document sau este expirat, oricare din documentele enumerate mai sus pot fi socotite ca act de identificare a navigatorului respectiv și acceptat pentru repatriere.• Permiterea navigatorilor profesioniști și personalului maritim să debarce de pe navele din port și să tranziteze teritoriul Romaniei (adică la un aeroport) în scopul schimburilor și repatrierii echipajului – aceasta înseamnă asigurarea unui transport special numai pentru navigatori către aeroport• Implementarea protocoalelor adecvate de aprobare și screening pentru navigatorii care doresc să debarce de la nave în scopul schimburilor de echipaj și a repatrierii.• Furnizarea de informații navelor și echipajelor cu privire la măsurile de protecție de bază împotriva COVID-19 pe baza avizelor OMS.Era foarte simplu să se lucreze și la această Ordonanță Militară, astfel încât să fie deblocată activitatea navigatorilor.„Este o luptă contracronometru pe care putem să o câștigăm sau să o pierdem, în funcție de viteza de reacție a actualului guvern. Navigatorii așteaptă o Ordonanta Militara prin care să fie desemnați drept personal esențial sau „key-workers”, pentru ca activitatea maritimă să păstreze un ritm în parametri optimi”, a transmis Av.dr. Dorel Constantin Onaca, Membru al Boardului de conducere al Agenției Europene de Siguranță Maritima ( EMSA)..