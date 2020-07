Sindicatul 'Silva' propune modificarea Codului Silvic prin dublarea pedepselor in cazul infractiunilor comise de personalul silvic

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "Silva" propune modificarea Codului Silvic prin dublarea pedepselor în cazul infracţiunilor comise de personalul silvic, potrivit unui comunicat remis luni de preşedintele sindicatului, Silviu Geană.

Măsura face parte dintr-o serie de modificări propuse de preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva" privind completarea Codului Silvic, transmise în cadrul şedinţei de săptămâna trecută a Comisiei pentru Agricultură şi Silvicultură din Camera Deputaţilor, potrivit agerpres.ro.

Printre propunerile de amendamente pentru Codul Silvic "se regăseşte şi propunerea sindicatelor din silvicultură de dublare a pedepselor în cazul infracţiunilor săvârşite de personalul silvic", se menţionează în comunicatul transmis de Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "Silva".

Pe de altă parte, preşedintele organizaţiei sindicale a susţinut, în cadrul şedinţei de săptămâna trecută a Comisiei pentru Agricultură şi Silvicultură din Camera Deputaţilor, că România se află sub o presiune în creştere pentru a importa material lemnos din Occident.

"Am solicitat adoptarea amendamentelor propuse de sindicatele din silvicultură, care sunt în concordanţă cu interesul naţional, în favoarea conservării şi gestionării durabile a pădurilor României, dar care permit totodată şi autofinanţarea administratorilor de păduri, pentru administratorii pădurilor statului, pădurilor aparţinând UAT-urilor, dar şi a celor private. Am atras atenţia că în momentul de faţă sunt peste 150.000 de locuri de muncă în pericol, dar şi soarta a peste 500.000 de cetăţeni ai României care depind vrând-nevrând de resursele forestiere ale acestei ţări. Am fost aspru criticaţi că am solicitat eliminarea barierelor arbitrar impuse, în opinia noastră, agenţilor economici care cumpără lemn din România şi vă informez că procentul de 30% nu respectă cadrul general prevăzut de Legea concurenţei - art. 6 din Legea nr. 21/1996, (care, n.r.) reglementează poziţia dominantă la o cotă de de piaţă ce depăşeşte 40 %. Noi ne dorim să fim mai catolici decât Papa, ca întotdeauna, şi am ajuns cu un sector silvic în pragul falimentului, în timp ce vedem şi o simţim cu toţii, presiunile europene sunt tot mai pregnante să devenim cumpărătorii lemnului din statele dezvoltate ale Europei şi nu vânzători către aceste ţări. Este în opinia noastră un joc foarte periculos pe care îl fac tot mai multe organizaţii în această perioadă şi ne întrebăm cu toţii, cred că retoric, oare al cui interes îl reprezintă, pentru că pe cel naţional este evident că nu!", se menţionează în comunicatul prin care preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva" reiterează ideile pe care le-a prezentat în cadrul şedinţei Comisiei pentru Agricultură şi Silvicultură din Camera Deputaţilor.