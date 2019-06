Sindromul Italia, tot mai prezent in randul iesenilor? Dr. Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru, vorbeste despre boala care afecteaza tot mai multe persoane - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de marti, 18 iunie 2019, aduce o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE! Incepand cu ora 13.00, in studioul nostru va fi prezent dr. Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie "Socola" din Iasi. Timp de aproximativ o ora, invitatul acestei editii va discuta, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, despre o noua afectiune, care este tot mai prezenta in randul iesenilor. Este vorba despre boala cunoscuta ca sindromul Italia, despre care se spune ca a inceput sa afecteze un mare procent dintre cei care au mers la munca in strainatate. Conform specialistilor, se pare ca, de multe ori, oamenii aleg sa castige bani, fara sa tina cont ca pierd sanatate. Psihologii din Romania si Euro ...