Singura conditie prin care Simona Halep poate redeveni lidera mondiala la Roma

Simona Halep a avut o sansa importanta sambata de a reveni pe primul loc in circuitul WTA, daca ar fi castigat finala de la Madrid cu Kiki Bertens. Iar aceasta postura nu va mai reveni atat de curand pentru sportiva noastra, avand in vedere calculele care se fac, prin prisma multelor puncte pe care romanca le are de aparat in viitor.