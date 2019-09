Singura fabrica de soda din Romania SE INCHIDE: Care ar putea fi salvarea

Compania CIEH Soda este pregătită pentru orice soluţie în ceea ce priveşte fabrica de sodă de la Vâlcea, varianta cea mai bună fiind realizarea unui joint-venture, împreună cu Consiliul Judeţean şi Chimcomplex, pentru construirea unei noi surse de energie, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, Witold Urbanowski, CEO CIECH Soda România, potrivit Agerpres.

"Suntem pregătiţi pentru orice soluţie. Azi tot este încă posibil. Putem opri pentru un moment. O să discut şi cu firma mamă. Raportăm fiecare eveniment şi suntem pregătiţi şi...şi. Am muncit mult şi pentru pregătire de continuare şi pentru pregătire de eventuală oprire. O să o ţinem oprită cel mai scurt timp posibil, dar ştiţi cât durează până la construirea unei surse de energie nouă. Pot fi câţiva ani buni.(...) Cea mai preferată (soluţie - n. r.) de către noi este împreună cu toţi, pentru că Vâlcea are nevoie de o sursă de energie nouă şi noi vrem să fim parte de joint-venture: proprietarul de termoficare ca sursă e Consiliul judeţean, într-un fel, dar şi oraşul e parte firească de joint-venture, şi Chimcomplex, care are nevoie de abur pentru producţia sa. Cealaltă variantă ar fi să construim noi o unitate mai mică. Fiecare fabrică de sodă are sursa de energie proprie. Soluţia cea mai bună ar fi un joint-venture. Împărţim şi profiturile şi riscurile", a explicat Urbanowski.

El a precizat că nu se pune problema închiderii fabricii, ci, dacă va fi cazul, se va opri temporar activitatea.

"Nu folosim cuvântul se închide. Dacă se întâmplă o să fie stop temporar, mentenanţă prelungită. CIEH este hotărâtă să stea în România. Vede perspective", a spus oficialul CIEH Soda.

Conducerea companiei CIEH Soda România, deţinătoarea singurei uzine de sodă din ţară, a anunţat în urmă cu o lună că, începând din septembrie, va opri producţia în unitatea din Vâlcea, sute de angajaţi fiind în pericol să fie disponibilizaţi.

Reprezentanţii societăţii cu capital polonez au informat că principalul motiv pentru care sunt nevoiţi să ia o astfel de măsură este majorarea preţului la aburul industrial de către furnizorul CET Govora, societate aflată în insolvenţă.

Astfel, potrivit datelor prezentate luni, în conferinţa de presă, cu toate că a trecut printr-o reorganizare profundă şi a crescut cifra de afaceri cu 50% între 2014-2018, preţul aburului propus de unicul său furnizor, CET Govora, afectează negativ compania, până în punctul în care afacerea va deveni una nesustenabilă.

Începând cu 18 septembrie 2019, preţul aburului va creşte cu 135% comparativ cu anul trecut. Ponderea aburului în cheltuielile totale de exploatare a crescut constant, de la 34% (în 2018), la 44% (în primul semestru din 2019) şi urmează să depăşească 50% după 18 septembrie.

Actualul contract, denunţat unilateral de către CET, abia fusese semnat la 1 aprilie 2019. Preţul aburului era negociat să fie valabil până la sfârşitul anului 2020, iar CIECH a fost de acord să plătească certificatele CO2.

"Acum, în absenţa unui contract valid pentru aprovizionarea cu abur după 18 septembrie, CIECH Soda România analizează diferite soluţii pentru a rezolva problema aprovizionării cu abur. Însă, până la o decizie definitivă privind operaţiunile sale din România, după cum a anunţat deja, compania este nevoită să demareze procesul de oprire a producţiei în data de 18 septembrie", au precizat reprezentanţii companiei.

Potrivit unui raport EY, peste 4.400 de locuri de muncă au fost create în România, în 2018, ca urmare a activităţilor CIECH. Pe lângă cei 637 de angajaţi ai companiei, alte 3.776 de locuri de muncă sunt susţinute în mod indirect. Sectoarele care beneficiază cel mai mult de activitatea operaţională a Grupului CIECH în termeni de locuri de muncă sunt: sectorul agricol, comerţul, electricitatea, gaze, abur, apă, deşeuri şi reciclare şi minerit şi cariere.

Raportul semnalează că efectul operaţiunilor CIECH la nivelul economiei naţionale este: fiecare 1 milion lei generaţi la PIB în mod direct a atras alte 3,3 milioane lei în restul economiei; fiecare loc de muncă creat a atras altele 6 la nivel naţional; fiecare 1 milion lei din taxe a atras la bugetul de stat alţi 3 milioane lei.

"Suntem printre cei mai mari investitori polonezi din România, iar acest raport arată amploarea pe care o au activităţile noastre. Facem parte dintr-un circuit economic, iar evoluţia noastră, eforturile făcute, se văd foarte bine în aceste date. Avem parte de tot sprijinul din partea Grupului, însă avem nevoie de perspective clare, de soluţii pentru viitor. Dincolo de cifre, vorbim despre mii de români, oameni care vor să creadă în viitorul lor", a afirmat Witold Urbanowski.

Prin activităţile sale, Grupul CIECH a contribuit la bugetul de stat cu 98,4 milioane lei, din care 46,5 milioane la sectorul asigurărilor sociale, 42,5 milioane la bugetul central, 9,4 milioane la nivelul unităţilor locale. Totodată, a contribuit cu 286 milioane lei (excedent comercial) la balanţa de plăţi externe a României.

CIECH Soda România este a doua cea mai mare companie privată în ceea ce priveşte veniturile şi al 5-lea cel mai mare angajator privat din judeţul Vâlcea. Conform datelor din raportul EY, la nivelul anului 2018, compania susţinea prin toate activităţile sale 2.160 de locuri de muncă la nivel local.

De asemenea, avea o contribuţie de 260 milioane lei la PIB-ul regiunii, mai bine de jumătate din valoarea adăugată la nivel naţional.

În perioada 2014 - 2018, compania a investit aproape 150 de milioane de lei în optimizarea instalaţiilor, modernizarea acestora, diverse înlocuiri şi alte îmbunătăţiri. În acelaşi timp, capacitatea de producţie a crescut cu 30%, ajungând la 540.000 tone pe an, în timp ce numărul pieţelor de export a ajuns la 72.

Grupul CIECH, acţionarul majoritar al CSR, este un holding internaţional din industria chimică cu o prezenţă în peste 100 de ţări şi venituri în 2018 echivalente cu 1 miliard de dolari.