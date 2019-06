Singura femeie pe care a iubit-o Papa Francisc! A cerut-o de sotie, dar l-a refuzat

Amalia Damonte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc, care se afla zilele acestea intr-o vizita oficiala in Romania, are o poveste de viata care bate orice film! Suveranul Pontif este cunoscut drept cel mai simpatizat papa din toate timpurile. Calduros si plin de umor, Papa Francisc, pe numele sau real Jorge Mario Bergoglio, s-a nascut in sanul unei familii sarace de emigranti italieni din Buenos Aires. Tatal lui a fost lucrator feroviar, iar mama sa casnica. Papa Francisc a mai avut patru frati, Maria Elena, Alberto, Osar si Marta Regina. Presa internationala, despre vizita istorica efectuata de Papa Francisc in Romania Papa Francisc a studiat chimia in capitala Argentinei, apoi a urmat cursurile seminarului din Villa Devoto. Pe 11 ...