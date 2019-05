Singura femeie pe care a iubit-o Razvan Ciobanu! Momente sfasietoare, la momentul regretatului designer

Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat in urma rauri de lacrimi pentru cei care l-au iubit, dar in special pentru Diana, o femeie blonda si extrem de frumoasa, alaturi de care regretatul designer ar fi trait o...poveste de dragoste!

Ceea ce nu multa lume stie este faptul ca Razvan Ciobanu a trait o frumoasa poveste de dragoste cu o femeie pe nume Diana, o blonda care i-a fost alaturi designerului si in momentele bune, dar si in cele mai grele incercari din viata lui. Desi timpul a hotarat ca fiecare sa mearga pe drumul lui, Diana nu l-a uitat pe Razvan Ciobanu iar acum, la aproape o luna de la moartea regretatului designer, aceasta i-a facut o vizita...dar in loc de o imbratisare, i-a adus lumanari, la mormant.

Imbracata in haine de doliu, Diana, singura femeie pe care a iubit-o Razvan Ciobanu a venit pentru a aduce o floare si pentru a aprinde o lumanare, in memoria omului alaturi de care a impartit si bune si rele, o buna perioada de timp. Mai mult, Diana nu s-a ferit sa-si arate durerea, asa ca a postat pe Instagramul sau cateva fotografii sfasietoare, de la mormantul lui Razvan Ciobanu. Mai mult, Diana a si scris un mesaj de doliu in dreptul uneia dintre fotografiile pe care le-a incarcat pe reteaua de socializare.

Reamintim ca Razvan Ciobanu a fost gasit fara suflare, in dimineata zilei de luni, 29 aprilie, dupa ce s-a izbit cu masina de pomii aflati in afara carosabilului ce lega orasul Navodari de comuna Sacele, din judetul Constanta. Ancheta este in plina desfasurare, fiind lansate in mediul online o sumedenie de ipoteze, foarte putine confirmate pana acum.

