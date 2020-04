Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna martie 2020

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna martie 2020, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:1.P. S., la data faptei secretar al municipiului Zalău, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,O.D.C., la data faptei inspector în cadrul Serviciului Registru Agricol și Fond Funciar – Biroul Fond Funciar de la Primăria municipiului Zalău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenitPersoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:În cursul anului 2011, inculpatul P. S. în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu în contextul atribuirii către o persoană, reprezentată de inculpatul – persoană fizică, a unei suprafețe de teren intravilan de 6.100 mp ce aparținea Statului Român și care nu făcea parte din rezerva aflată la dispoziția Comisiei Locale.La momentul respectiv, în localitatea Zalău, existau alte suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile proprietarului.În demersul său, inculpatul P.S. ar fi beneficiat și de ajutorul celorlalți doi inculpați care i-ar fi pus la dispoziție mai multe înscrisuri (documentația topografică) care au stat la baza semnării procesului verbal de punere în posesie.Ministerul Finanțelor Publice a precizat că se constituie parte civilă în cauză și solicită:- în principal restituirea bunului în natură și restabilirea situației anterioare, prin revenirea acestuia în proprietatea statului și prin anularea actelor juridice produs al infracțiunii;- în subsidiar, dacă repararea pagubei în natură nu mai este posibilă, repararea pagubei prin obligarea persoanelor vinovate la plata sumei reprezentând contravaloarea bunului imobil, precum și acordarea despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsită partea civilă.Prin infracțiunea săvârșită ar fi fost cauzat Statului Român un prejudiciu total de 1.754.820 lei (format din suma de 1.310.740 lei – valoarea terenului la nivelul lunii decembrie 2019, la care se adaugă lipsa de folosință a terenului în perioada aprilie 2011 - decembrie 2019, respectiv 444.080 lei).În cauză, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sălaj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.2.Persoană fizică, la data faptelor diriginte de șantier și membru al Comisiei pentru asigurarea managementului subprogramului ”Extindere și Reamenajare Parc Zoologic și de Agrement Turda, județul Cluj”, pentru comiterea infracțiunilor de:- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul,- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată,- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,- participație improprie în modalitatea instigării la săvârșirea infracțiunii de uz de fals.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2010-2012, în contextul asigurării managementului subprogramului ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda”, inculpatul, în calitățile menționate mai sus, ar fi procedat la certificarea executării unor lucrări care nu fuseseră în realitate executate, prin vizarea unor documente (situații de plăți, înscrisuri intitulate ,,Realizare lucrări contractate”, etc.) emise de două societăți comerciale, în calitate de executant al lucrărilor.Ulterior, în baza documentelor respective, persoane din cadrul primăriei municipiului Turda ar fi completat, fără vinovăție, la rândul lor alte înscrisuri care au permis decontarea cheltuielilor pretins executate.Acționând în această manieră a fost produs patrimoniului primăriei municipiului Turda un prejudiciu în sumă de 1.711.236 lei concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firmele respective.Primăria municipiului Turda a formulat pretenții civile în cuantum de 2.257.881 lei.În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparțin inculpatului.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.3.- M. E., la data faptei primar al comunei Brateiu, județul Sibiu,- C.I., la data faptei consilier principal în cadrul Primăriei Brateiu, județul Sibiu,- A. A. M., la data faptei referent în cadrul Primăriei Brateiu, județul Sibiu,- persoană fizică, fără vreo calitate specială,în sarcina fiecăruia reținându-se comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente sau declaraţii false în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2012-2015, cei patru inculpați, în nume propriu și cu rea-credință, ar fi depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false (contracte de arendare, diferite adeverințe, etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de plată unică pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le dețineau în realitate.Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 154.277 lei.În cauză, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma 166.790 lei, la care se adaugă plata dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute de legislația în vigoare.În cauză s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.4.Persoană fizică, la data faptei reprezentant legal al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de:- participație improprie (în forma complicității) la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (3 fapte).În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2012 - 2013, în contextul implementării unui proiect finanțat din fonduri europene ce avea ca obiect realizarea unor stații “self service” de închiriere biciclete, inculpata, în calitatea menționată mai sus, ar fi înaintat managerului de proiect din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca mai multe documente false (situaţii de lucrări şi procese verbale anexate acestora) în scopul obţinerii pe nedrept a unor sume de bani din finanţarea nerambursabilă. În documentele respective, inculpata ar fi menționat cantităţi de materiale/lucrări care nu ar fi fost executate la momentul decontării.În același context, inculpata ar fi falsificat și procesele verbale de atestare a calității lucrărilor, prin contrafacerea semnăturilor mai multor ingineri, cu atribuții în executarea și supravegherea lucrărilor.Ulterior, managerul de proiect, fără a cunoaște caracterul lor fals, ar fi depus documentele respective la Autoritatea de Managerment, facilitând astfel obținerea pe nedrept de către inculpată a sumei totale de 44.649,28 lei, fără TVA.În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a constituit parte civilă cu suma 59.072 lei.În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparțin inculpatei.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.Cu referire la toate dosarele anterior menționate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, a transmis un comunicat din partea DNA.