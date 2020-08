Sinteza congresului Partidului Social Democrat: cum s-a desfașurat intalnirea social-democraților

Congresul extraordinar al PSD de sâmbătă l-a ales preşedinte pe Marcel Ciolacu, care a prezentat o echipă de conducere şi o moţiune despre viitorul partidului şi desprinderea de trecut, de 'tătuci', relatează Agerpres.

Ciolacu a condus interimar PSD după retragerea Vioricăi Dăncilă şi este preşedintele Camerei Deputaţilor.

Congresul a avut loc online, în 39 de centre regionale, 20 de persoane fiind prezente la Palatul Parlamentului, votul fiind secret, cu buletine, iar procesele verbale au fost transmise la centru.

La preşedinţia partidului a mai candidat şi fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici.

Ciolacu a fost votat de 1.310 delegaţi iar Teodorovici a obţinut 91 de voturi, 49 de voturi fiind declarate nule.

Echipa de conducere care va merge alături de Ciolacu, prezentată de acesta ca fiind "noua construcţie şi proiectul politic al PSD", este compusă din Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Mihai Tudose, Olguţa Vasilescu, Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Daniel Băluţă, Vasile Dâncu, Doina Fedorovici, Victor Negrescu, Decebal Făgădău, Ionuţ Pucheanu, Dragoş Benea, Claudiu Manda, Titus Corlăţean, Laurenţiu Nistor.

Marcel Ciolacu a făcut declaraţii la congres referitoare la momentul unei schimbări în PSD printr-o desprindere de trecut.

"Sunteţi mulţi care aţi muncit enorm în partid. Aţi avut, la fel ca şi mine, rezultate bune. Aţi construit, la fel ca şi mine, organizaţii puternice. Dar au fost cazuri când munca noastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la uşile justiţiei. Nu ei sunt PSD! Ei aparţin trecutului. Astăzi trebuie să ne rupem de acest trecut. (...) Avem oameni extraordinari, bine pregătiţi, profesionişti, care şi-au demonstrat competenţa fiecare în domeniul său, dar care nu au fost lăsaţi să vină în faţă. PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci. Şi, în mod evident, acest lucru nu a făcut bine partidului, şi nici României. Vremea tătucilor a apus", a afirmat Ciolacu.

Şi primarul Capitalei, Gabriela Firea, a apreciat că "a trecut vremea în care o singură persoană dicta ceea ce trebuie să facă partidul".

"Suntem o echipă. (...) Suntem persoane din partid care ne-am înscris mai nou, cum sunt eu, sau persoane care sunt de 30 de ani în acest partid. Asta înseamnă că formaţiunea noastră politică este prietenoasă cu cei care vor să vină să lucreze alături de noi, dar cel mai important este că doreşte să fie reprezentativă pentru întreaga ţară", a declarat Gabriela Firea.

Vasile Dâncu a candidat în echipa lui Ciolacu pentru conducerea Consiliului Naţional al PSD şi a pledat pentru o reformă a stângii social-democrate. El i-a urat lui Marcel Ciolacu să "aibă mână mai bună" la alegerea colegilor decât predecesorii săi.

"Trebuie să recunoaştem că PSD a trecut printr-o criză. Au pierdut în trei ani de zile electoratul pe care-l aveau şi, evident, am putea să spunem că acest congres este (...) congresul ultimei şanse. Sper că astăzi vom reuşi, împreună cu colegii noştri din ţară, să dăm partidului o nouă direcţie, o nouă şansă şi să dăm României o nouă şansă, pentru că cred că este nevoie de social-democraţie şi e nevoie şi de Partidul Social Democrat. Încercăm astăzi să resetăm ceea ce a fost neadecvat până acum realităţii din România şi sper ca să putem face un proiect care să dureze cât mai mult", a subliniat el.

Proaspăt revenit în PSD, fostul premier Sorin Grindeanu a anunţat că partidul va oferi o alternativă benefică la guvernare, după moţiunea de cenzură, şi a criticat "furtul de primari".

"E timpul să arătăm că PSD nu şi-a pierdut prestigiul, că are cei mai buni oameni care să conducă România, să arătăm că PSD este cel mai bine pregătit partid să conducă ţara, deopotrivă în administraţia locală, cât şi în administraţia centrală. Urmează alegerile locale, avem cei mai buni primari, altfel nu s-ar chinui atât să-i fure de la noi. Cine pleacă acum, că e parlamentar sau ales local, niciodată nu va mai fi un om politic respectat. Laşii nu au ce căuta în viaţa publică şi în mod clar nu au ce căuta în PSD. Aici sunt oameni care au rezistat şi în perioade grele, sunt oameni care nu se apleacă la mâna de arginţi din bugetul statului, aruncaţi de Ludovic Orban", a afirmat Grindeanu.

De la tribuna congresului PSD au fost aduse critici Guvernului de către majoritatea celor care au luat cuvântul, mai ales cu referire la modul în care a fost gestionată situaţia economică şi socială a ţării în perioada epidemiei.

"S-au împrumutat de cinci ori mai mult decât s-a împrumutat guvernarea PSD. Din păcate, nu se vede absolut nimic. (...) Eu am denumit Guvernul Orban "Guvernul o să...". Pentru că din martie tot auzim: o să vină 2.000 de ventilatoare - nu a venit niciunul; o să se dea persoanelor vulnerabile 15 milioane de măşti - nu au dat nici măcar una până în acest moment; o să se relanseze economia - la ora actuală suntem în colaps aşa cum economia Romaniei nu a fost niciodată; o să crească alocaţiile, o să se dubleze alocaţiile - nu s-au dublat, ba dimpotrivă, după legea actuală chiar au scăzut; o să crească pensiile cu 40% - dacă ne uităm pe lege, vedem că e o scădere de 26% a pensiilor. (...) Noi am dublat alocaţiile copiilor anul trecut, ca urmare a unui amendament PNL foarte prost făcut, l-am corectat în Parlament, dar nici prin cap nu ne-a trecut să atacăm legea la CCR. Am mers la Guvern, am căutat soluţii şi am dublat alocaţiile copiilor. Ei de ce nu au făcut acest lucru?', a declarat liderul PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii.

Pe de altă parte, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a criticat în principal organizarea unui congres extraordinar al formaţiunii, mai ales exprimarea referitoare la "tătuci".

"Eu sunt unul dintre aceia care m-am luptat din răsputeri ca acest congres să fie un congres ordinar al partidului, să fie un congres la termen, să fie un congres desfăşurat pe baze statutare serioase şi nu pe modificări şi încropeli făcute la repezeală, astfel încât să ne cadă cât mai bine atunci când trebuie să participăm la procesul democratic al alegerii structurilor de decizie ale PSD. (...) Eu credeam, acum 30 de ani, că m-am înscris într-un partid modern deja. Dar, sigur, modernismul nu e proprietatea nimănui şi, evident, apreciez această tendinţă de a vă situa în linia modernismului şi de a înlătura vechile metode. Vechile metode le asimilez aici cu exprimarea domnului preşedinte interimar, care a spus că a trecut vremea tătucilor. (...) Poate că e bine ca la adresa liderilor noştri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenţie. Că printre aceştia au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase... şi ar fi cazul să ne măsurăm puţin înălţimea, chiar dacă rigla sau ruleta pe care o folosim arată câteva sute de centimetri", a afirmat Dumitru Buzatu.

Obiectivul social-democraţilor la alegerile locale este să rămână în continuare cel mai mare partid politic din România, a declarat Marcel Ciolacu după congres şi a adăugat că în cazul unui scor slab, el va fi cel care va deconta acest lucru.