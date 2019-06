Sistem angiografic de ultima generatie, unic in tara, la Spitalul de Neurochirurgie - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De aproape doua saptamani, un sistem angiografic de ultima generatie se afla in dotarea Spitalului de Neurochirurgie, unitate medicala din subordinea Consiliului Judetean (CJ). Fondurile necesare acestei achizitii, in valoare de 1,5 milioane de euro, au fost asigurate din bugetul CJ. Echipamentul neurointerventional Bi-Plan Infinix-i asigura calitatea optima a imaginii, necesara in neurochirurgia interventionala. „In situatia in care medicii efectueaza o embolizare, o angioplastie sau o alta procedura ghidata de imagine, cu ajutorul acestui dispozitiv sunt intotdeauna perfect pozitionati, ceea ce confera o mai mare eficienta si siguranta pentru bolnavi. Este o achizitie extrem de imp ...