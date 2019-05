Sistem de recunoastere faciala pe aeroport. Cum va fuctiona acesta

identificare faciala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmand exemplul aeroporturilor moderne din Vest, si Aeroportul Otopeni ia masuri suplimentare de sporire a securitatii. Astfel, cu ajutorul tehnologiei de recunoastere faciala, posibilii teroristi sau indivizii care se afla in bazele internationale de date vor putea fi identificati, daca ajung in aeroport. In plus, si masinile care vin in zona vor fi scanate. Pentru implementarea acestor masuri sunt necesari doi ani, urmand a fi gata inainte de noul terminal. Scandalos. Iata cum s-au tocat sute de mii de euro la Aeroportul Iasi. Marius Bodea a semnat un contract dezastruos pentru aerogara In primele luni ale anului, aproape 3 milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Otopeni, cu 8% mai mult ...