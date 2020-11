Sistemul de iluminat public din municipiul Tulcea va fi modernizat

Primăria Municipiului Tulcea organizează licitație publică pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiu, anunț de atribuire ce poate fi consultat în secțiunea „Documente“.

organizează licitație publică pentru achiziția de servicii de proiectare tehnica, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectulAnunțul a fost publicat la data de 19 noiembrie 2020.Proiectul este finanțat prin, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, și in sectorul locuințelor.Serviciile și lucrările ce formează obiectul prezentei proceduri deservesc un interes public, respectiv modernizarea sistemului de iluminat public pe str. Corneliu Gavrilov, str. Mica si Str. Viitorului, prin construirea unei rețele noi, pe același amplasament, cu linie electrică subterană, stâlpi noi și corpuri cu LED, acestea fiind dotate cu module de telegestiune ce se vor integra în soluția de telegestiune, înlocuire corpuri de iluminat pe 208 străzi din Municipiul Tulcea. Prin implementarea investiției propuse se vor atinge următoarele obiective preconizate: creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public, scăderea consumului anual de energie electrică, cu peste 50%, față de sistemele clasice de iluminat, ce utilizează surse de lumină tip HID, scăderea anuală, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe întreaga durată de viață a sistemului de iluminat.Aceste reduceri ale gazelor cu efect de seră au ca sursă chiar procesul de fabricare a corpurilor de iluminat, continuă cu energia electrică consumată de acestea și se finalizează cu operațiunile de reciclare/distrugere ale corpurilor la sfârșitul vieții.Prezenta procedură de achiziție publică are ca obiect realizarea achiziției publice de:a) servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului;b) execuție lucrări.