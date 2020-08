„Sistemul de omoara” scandeaza bulgarii in a patra saptamana de proteste. Au blocat capitala și drumul spre Grecia

Protestele continuă în Bulgaria și duminică. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzându-l de corupție. Duminică, protestatrii și-au sporit presiunea, instalând tabere de corturi pe șosele, în centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocând astfel ruta principală spre Grecia, relatează EFE. Deşi sunt instalate doar treizeci de corturi, amplasarea lor în trei […] The post „Sistemul de omoară” scandează bulgarii în a patra săptămână de proteste. Au blocat capitala și drumul spre Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.