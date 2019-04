Sistemul de titularizare a cadrelor didactice se modifica. Ce spun reprezentantii Inspectoratului Școlar Judetean Constanta

Ministerul Educației a decis ca profesorii care au luat la concursul de titularizare note mai mari de 7 și nu s-au angajat în următorii 6 ani de la susținerea acestui concurs să dea concurs din nou dacă vor un post permanent în sistemul de învățământ.Recent, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care articolul 253 din Legea Educației, care le permitea profesorilor cu note mari la titularizare în anii trecuți să ceară din nou titularizarea a fost abrogat. Ministerul Educației a vrut astfel să rezolve situația prin care CCR a declarat acest articol din Legea 1/2011 neconstituțional.Reprezentanțiiau precizat că nu se pot pronunța cu privire la situația profesorilor aflați în această situație, deoarece ordonanța de urgență încă nu a apărut în Monitorul Oficial. „Ordonanța de Urgență (n.r. - prin care articolul 253 din Legea Educației se abrogă) nu a fost publicată în Monitorul Oficial și nu pot să mă pronunț. Nu există o evidență a profesorilor care se află în această situație. În momentul în câre profesorii depuneau dosarele, știam. Profesori care au note peste 7 și au fost repartizați sunt mulți. Dar nu toți puteau să beneficieze de prevederile articolului 253. Am fi știut câți sunt doar dacă veneau cu dosare“, a explicat inspectorul școlar general adjunct al ISJ Constanța,De altfel, și Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța a anunțat aceste modificări. „Urmare a intervenției Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la Ministerul Educației Naționale și la Guvernul României, Ministerul Educației Naționale a elaborat proiectul unei ordonanțe de urgență, pentru a soluționa problema survenită după Decizia CCR nr. 528/2018 privind neconstituționalitatea art. 253 din Legea Educației Naționale. Astfel, după articolul 93 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: «Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7, în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant». Cadrele didactice calificate care beneficiază de aceste prevederi au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei Ministerului Educației Naționale, aprobate în acest scop“, a punctat, pe pagina sa de Facebook, Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța.Reamintim că, săptămâna trecută, ministrul Educației,, a declarat că s-a găsit o soluție pentru lipsa de personal în școli: „Am rămas în plină mișcare de personal cu acest vid legislativ. Am găsit o soluție: cei care se află în situația să fi obținut note peste 7 în ultimii 6-7 ani, adică de la Legea 1 încoace, pot să folosească aceste rezultate în situația în care Consiliul de Administrație al unității școlare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată, într-un contract cu durata egală cu viabilitatea postului didactic. Ca urmare, în felul acesta considerăm că am rezolvat, fără să încălcăm decizia Curții, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât postul este viabil”.Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației arată că „prevederile acestei ordonanțe de urgență permit consiliului de administrație al unității de învățământ modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului, pentru cadre didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media cel puțin șapte”.În această situație sunt aproape 2.000 de profesori care au obținut nota 7 la titularizare în ultimii 6 ani și nu au găsit post permanent. Profesorii care au luat titularizarea în ultimii 6 ani și nu mai vor să susțină alt examen în acest an vor putea ocupa posturi pe perioadă determinată și vor avea aceleași drepturi ca profesorii titularizați.