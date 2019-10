Sistemul Medical MedLife anunta achizitionarea pachetului integral de actiuni al Spitalului Lotus Ploiesti

Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță achiziția pachetului de 100% din acțiunile Spitalului Lotus SRL din Ploiești, cel mai important furnizor de servicii medicale private din județul Prahova, care asigură servicii integrate de ambulatoriu, imagistică, laborator, spitalizareși maternitate.Spitalul cuprinde 22 de paturi în 12 rezerve, 2 săli de terapie intensivăși un bloc operator cu 2 săli de operație. Partea de ambulatoriueste dotată cu 9 cabinete de consultații, care acoperă 21 de specialități medicale, dar și cu un departament complet de radiologie și imagistică medicală dotat cu aparatură de ultimă generație. Totodată, unitatea cuprinde și un laborator, care efectuează peste 500 cele mai complexe teste medicale.În 2018, spitalul Lotusa deservit cca 100.000 de pacienți. Compania are în prezent peste 135 de medici și asistente și a înregistrat la nivelul anului 2018 o cifră de afaceri de 3,9 milioane euro.“Pentru noi, Lotus devine un parteneriat strategic important, care împărtășește aceeași structură sănătoasă de business ca și a noastră. Suntem prezenți pe piața de servicii medicale din Ploiești de 3 ani, printr-o hyperclinica, iar odată cu finalizarea acestei tranzacții vom puteaoferi prahovenilor și zecilor de mii de clienți din companii servicii medicale integrate, de la ambulatoriu, laborator, imagistică și spitalizare. Totodată, acest parteneriat este și o dovadă a angajamentului nostrupe termen lungfață de acționari și investitoride a extinde serviciile medicale de excelenţă în beneficiul pacienţilor în toate regiunile țării”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife.“Vom face echipă cu cel mai mare jucător de servicii medicale private din România,dar și din Sud Estul Europei, iar acest lucru ne bucură și ne onorează în egală masură.Acest parteneriat ne va ajuta săne continuămplanul:de a asigura fiecărui pacient servicii medicale integratela cele mai înalte standarde, bazate pe un suport tehnologic de ultimă generație”, a declarat Nicoleta Craciunoiu, Director General Spitalul Lotus.Tranzacția a fost intermediata de Deloitte Romania, prin Ioana Filipescu, Partener Corporate Finance. Prin preluarea spitalului Lotus, grupul MedLife ajunge la un portofoliu de 25 de companii achiziționate, ultima tranzacție anunțată fiind laboratorul OncoTeam, din București.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţipentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea,din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și de Est.Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ′′M′′.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat peste 130 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsireacelei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.