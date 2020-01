Sit arheologic sub noul magazin Penny din Constanta? Ce au descoperit arheologii inainte sa fie finalizat proiectul (galerie foto)

Orice investitor trebuie să raporteze autorităţilor competente dacă la locul unde urmează să fie ridicat un imobil apar lucruri neprevăzute. Iar cum printre lucrurile neprevăzute se numără şi descoperirea unui sit arheologic, mai ales în Constanţa, unde subteranul municipiului este o oază de istorie, o legislaţie apără conservarea siturilor istorice.



Aşa se face că o reclamaţie venită de la un cititor cu privire la existenţa unui sit arheologic sub magazinul Penny, recent inaugurat în apropiere de piaţa Brick şi Cimitirul municipal, a dus la o mică descoperire arheologică. Societatea care a făcut săpăturile a dat de un posibil sit arheologic, dar a anunţat reprezentanţii muzeului din Constanţa. O echipă de la Mangalia a fost la faţa locului, după cum ne-a prezentat Constantin Băjenaru, cercetător ştiinţific la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.



„A fost făcută o descoperire, însă s-au făcut toate procedurile şi s-a dat aviz de descărcare arheologică de la autorităţile abilitate pentru continuarea lucrărilor”, a subliniat Constantin Băjenaru. De altfel, tot ce au găsit arheologii la faţa locului a fost un recipient asemănător oalelor într-o parte a şantierului. Lucrările au continuat, iar în prezent magazinul este deschis clienţilor.



Ce spune legea



Însă, dacă nu s-ar fi raportat, iar cercetările ulterioare ar demonstra că se construieşte peste un sit arheologic, s-ar fi încălcat legislaţia. Potrivit legislaţiei în vigoare (Ordonanţa de Guvern 43/2000), certificatul este emis de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, din fiecare judeţ. Aceasta, la rândul ei, are obligaţia de a înştiinţa în termen de 10 zile direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. Nerespectarea măsurilor pentru cercetarea preventivă sau supravegherea arheologică, după caz, şi protejarea patrimoniului arheologic sau descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări se pedepseşte cu amendă de la 25.000 lei la 75.000 lei.



Proiectul magazinului Penny a fost realizat de societatea Rewe Projektentwicklung România SRL, prin Panait Irina Gabriela, care a făcut demersurile pentru documente.



Rewe Projektentwicklung România SRL, în datele Registrului Comerţului



Potrivit Registrului Comerţului, firma a luat fiinţă în anul 2015 şi are sediul social în comuna Ştefăneştii de Jos. Firma provine din schimbare sediu în alt judeţ. Capitalul social subscris, de 382.786.440 de lei, integral vărsat, este compus din 38.278.644 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociat unic este Rewe Projektentwicklung GMBH, cu sediul în Germania. Persoane împuternicite sunt: Daniel Eduard Gross, Oliver Eifler şi Biernatzki Dennis. Rewe Projektentwicklung România SRL se ocupă de dezvoltare (promovare) imobiliară.



În anul fiscal 2016, firma cu zero salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 86.226.517 lei şi un profit de 26.840.748 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, compania a avut zero salariaţi, o cifră de afaceri de 97.563.058 de lei şi un profit de 17.776.023 de lei.



