Site-ul Curtii Constitutionale din Romania a fost atacat de hackeri - FOTO

Site-ul Curtii Consitutionale din Romania (CCR) a fost atacat de hackeri. Vineri, 14 iunie 2019, daca incercai sa accesezi site-ul CCR, puteai sa vezi doar mesajul Hacked By laZy hAcker si un personaj de animatie. Dupa ce hackerii au spart site-ul CCR, in locul paginii de start a aparut Hacked By laZy hAcker si un personaj dintr-o animatie japoneza. Niciuna dintre functiile paginii de internet nu au mai putut fi folosite. Pagina generata de autorii atacului cibernetic a fost ulterior eliminata, insa nici la aceasta ora site-ul CCR nu poate fi accesat. Reprezentantii CCR au fost avertizati inca de anul trecut ca sistemul informatic pe care il folosesc este foarte vechi si vulnerabil. In ciuda avertismentului, nu ...