Situația celor mai afectate țari europene de valul al doilea COVID

Tot mai multe țări europene sunt îngenuncheate de valul al doilea al pandemiei de Covid, care în acest moment nu poate fi oprit și care a provocat deja aproape 12 milioane de infecții și aproape 300.000 de decese pe continent. Franța bate toate recordurile în 24 de ore Datele epidemice din Franța au depășit sâmbătă […] The post Situația celor mai afectate țări europene de valul al doilea COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.