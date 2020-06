Situația se complica in Ucraina, dupa ce soția președintelui a fost diagnosticata cu COVID-19

Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelensky şi-a suspendat călătoriile oficiale şi îşi va limita expunerea în public după ce soţia sa a fost testată pozitiv la nou coronavirus, a anunţat vineri biroul prezidenţial, relatează dpa, preluată de Agerpres. Şeful statului nu are voie să-şi delege sarcinile prezidenţiale oricărei alte persoane, potrivit constituţiei ucrainene, şi prin urmare nu […] The post Situația se complică în Ucraina, după ce soția președintelui a fost diagnosticată cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.