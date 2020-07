Situație ciudata pe piața medicamentelor! Grupul farmaceutic Pfizer se confrunta cu probleme din cauza pandemiei si a creșterii concurentei

In spațiul public s-a difuzat o informație din 3 iulie rămasă neștiută pînă acum cateva zile: decizia Justiției prin care s-a stabilit, in prima instanta, că actuala conducere a PNL București a fost instalată ilegal, ceea ce ar putea conduce, in caz va ramane definitiva la apel, la anularea alegerilor liberalilor bucuresteni din februarie 2020.