Situație CRITICA in București: Toate secțiile ATI sunt PLINE

Situaţie fără precedent în spitalele din Capitală care îngrijesc pacienţi cu noul Covid: locurile în ATI s-au epuizat. Autorităţile vor să includă şi alte spitale din Capitală pentru tratamentul pacienţilor cu Covid 19.

Este o situaţie fără precedent în spitalele din Capitală unde sunt trataţi pacienţii infectaţi cu Covid 19, informează Mediafax.

Managerul Institutului de Pneumologie Marius Nasta din Capitală spune că nu mai sunt locuri pe secţia de terapie intensivă. Situaţia este similară la Institutul „Matei Balş”, la Spitalul „Victor Babeş”, dar şi la Spitalul Colentina din Capitală.

„Terapia Intensivă este ocupată la maximum, cele 6 paturi sunt ocupate, pentru secţia Covid şi aici paturile sunt ocupate. În acest moment în spital ajung pacienţii care cu adevărat au nevoie de un pat de spital, restul pacienţilor care au o simptomatologie uşoară după ce sunt evaluaţi sunt externaţi şi sunt în supravegherea medicului de familie”, a declarat managerul Institutului „Marius Nasta” din Capitală, dr. Beatrice Mahler.

La rândul său, dr. Adrian Marinescu, medic infecţionist, a declarat că fie vor fi spitale care vor fi cu totul dedicate Covid 19, fie vor fi variante în care un spital, cum e spitalul Colentina, să fie numit hibrid, adică are circuitele în acelaşi timp: „Fie vor fi spitale care vor fi cu totul dedicate Covid 19, vorbim de spitale care să fie dotate cu terapie intensivă şi non terapie, sau vor fi variante în care un spital, cum e spitalul Colentina, să-l numim hibrid, adică are circuitele în acelaşi timp, şi asta se poate face, doar că trebuie să fim extrem de atenţi să nu le intersectăm”.