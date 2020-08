Situație critica la Bacau! Primarul orașului, apel disperat catre Guvern, dupa ce anunța ca nu mai sunt locuri in spital: 'Va rog nu va jucati!'

Primarul oraşului Bacău, Cosmin Necula, anunţă, luni, că nu mai sunt locuri în spital pentru pacienţii cu coronavirus şi face apel la autorităţile centrale să autorizeze un spaţiu amenajat încă din luna martie pentru astfel de situaţii. Necula afirmă că, în curtea Spitalului Judeţean, au fost amenajate trei etaje ale unei clădiri, cu tot ce trebuie, fiind disponibile 22 de locuri de Terpie Intensivă şi 116 paturi pentru pacienţii cu forme medii şi severe, relatează News.ro.

”Continuăm să ne confruntăm cu o situaţie de necrezut! Tocmai am primit apelul disperat al unui pacient depistat pozitiv cu noul coronavirus. Se află la domiciliu, iar starea lui se înrăutăţeşte de la o oră la alta. În urma apelului la Ambulanţă i s-a comunicat că nu poate fi preluat de acasă pentru că nu mai există loc la spital. Este un caz despre care am aflat acum, nu vreau să mă gândesc câte alte situaţii asemănătoare există”, a scris, luni, pe Facebook, primarul din Bacău, Cosmin Necula.

Aceasta a explicat, pentru News.ro, că încă din luna martie a fost amenajat un spaţiu pentru astfel de situaţii.

”În luna martie, împreună cu Consiliul Judeţean, am amenajat trei nivele ale unui spital care se voia a fi municipal, într-o construcţie aflată în curtea Spitalului Judeţean. Am modernizat totul complet în 40 de zile şi am gândit ca fiind un spaţiu exlusiv pentru bolnavii COVID. E acolo un etaj ATI cu 22 de locuri şi 116 paturi ar fi pentru pacienţii cu forme medii şi sevedere, la parter fiind zona de triaj. Totul e finalizat. Dacă eram în stare de normalitate, era foarte clar să mergem să ne autorizam, dar suntem în stare de alertă în care aşteptăm o autorizaţie. Acest spital nu poate fi deschis, pentru că nu are autorizaţie şi nu a fost emis un ordin de ministru care să permită deschiderea lui. Asta în timp ce în spitale nu mai sunt paturi pentru bolnavii COVID, iar staţiile ATI sunt pline”, a declarat Necula, pentru News.ro.

Primarul explică faptul că, pe 29 mai, prin ordin al ministrului Sănătăţii, a fost posibil a se crea o secţie exterioară TBC dintr- o bază sportivă, tot pentru bolnavii COVID.

Primarul face apel la autorităţi pentru deschiderea spaţiului amenajat pentru bolnavi: ”Oameni buni, stimaţi membri ai Guvernului şi lideri PNL Bacău, ştiţi foarte bine că spitalul poate fi deschis de îndată: Vă rog nu vă jucaţi, nu mai vorbim despre o luptă a orgoliilor şi despre cine îşi asumă mai multe merite! Deschideţi Spitalul Municipal până nu este prea târziu!”

Judeţul Bacău numără de la debutul pandemiei 1.503 bolnavi de coronavirus,

cu 51 de cazuri raportate luni.