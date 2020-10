Situație CRITICA la Timișoara! Soluții de avarie pentru a face fața cazurilor de bolnavi Covid-19: spitalul județean va avea o unitate modulara cu paturi ATI

Spitalul Judeţean din Timişoara va avea în structură, în curând, o unitate modulară complet dotată, inclusiv cu paturi de terapie intensivă, pentru diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu COVID-19, a anunţat, sâmbătă seara, managerul unităţii medicale, Raul Pătraşcu. Acesta i-a prezentat premierului Ludovic Orban, sâmbătă, situaţia actuală din judeţ şi nevoile pentru a putea face faţă şi pe viitor, atât la nivel judeţean cât şi naţional, bazată pe analize făcute intern dar şi la nivelul Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, informează Agerpres.

Propunerile pe care i le-a adresat premierului au avut în vedere trei probleme, prima referindu-se la redeschiderea Programul Operaţional Infrastructură Mare, iar spitalele judeţene din Timişoara, Cluj sau Iaşi vor putea aplica pentru a obţine finanţare pentru dotarea cu spitale modulare permanente pentru astfel de situaţii.

"Spitalul Judeţean din Timişoara va avea în structură, în curând, un sistem modular complet dotat, inclusiv cu paturi de terapie intensivă pentru diagnosticul şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID. (...).

Noi ne pregătim deja şi suntem încrezători că vom atrage fondurile necesare, mai ales că avem deja succes în domeniu în ultimele luni (mai multe veşti vom avea zilele următoare).

Astfel putem ajuta şi mai mult colegii din celelalte spitale pentru ca toţi cei care au nevoie de îngrijiri medicale să le primească la timp.

Până acum am colaborat exemplar cu spitalele din judeţ precum Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 'Victor Babeş', Spitalul Municipal sau Spitalul CFR, astfel încât niciun pacient nu a fost trimis în afara judeţului ba mai mult, am primit cât de mulţi pacienţi am putut, aflaţi în stare severă şi critică, din toată ţara, inclusiv din Bucureşti", detaliază managerul Spitalului Judeţean Timişoara, într-o postare pe Facebook.

El subliniază că, în timp ce la Spitalul Judeţean din Timişoara se tratează cazurile cele mai dificile, toate spitalele suport din ţară vor fi nevoite să îşi deschidă, la rândul lor, zone "roşii" cu capacitate de 15% din numărul total de paturi, pentru a face faţă unui aflux mărit de pacienţi.

"Nu există doar patologia COVID, există în continuare boli cronice, politraumatisme, bolnavii de cancer pe care trebuie să îi tratăm. Nu putem asigura nici noi, nici alţii, îngrijiri doar pentru bolnavii COVID, pentru că vor avea de suferit celelalte categorii de pacienţi.

Trebuie trataţi toţi cei care au nevoie, aşa că am propus un ordin de ministru prin care să se reglementeze ca toate spitalele suport să îşi creeze o zonă roşie pentru că acest virus a devenit o realitate şi trebuie să trăim cu el", explică Raul Pătraşcu.

Un alt aspect discutat cu premierul a vizat deblocarea angajărilor, la nivelul Spitalului Judeţean existând peste 150 de voluntari care s-au alăturat corpului medical, încă de la începutul pandemiei.

"Avem acum 4.300 de angajaţi şi 500 de voluntari, dintre care peste 150 s-au alăturat de la începutul pandemiei şi considerăm că fac parte din familia Spitalului Judeţean.

Au lucrat cot la cot, medici, rezidenţi, infirmiere, asistente, brancardieri şi considerăm că aceştia merită să devină parte oficială din corpul nostru medical", a adăugat Pătraşcu.