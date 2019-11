Situație HALUCINANTA in Teleorman: au refuzat o statuie cu Marin Preda pentru un motiv incredibil

Reședința județului Teleorman, Alexandria, nu a primit statuile pe care un om de afaceri local a vrut să le doneze, pentru că nu avea un aviz. Omul de afaceri spune că a primit vestea „cu surprindere și nu prea”.

Omul de afaceri teleormănean Gabriel Florea a încercat să doneze orașului Alexandria trei statui care să-i reprezinte pe cei pe care îi consideră adevărații oameni de valoare ai locului: Constantin Noica, Marin Preda și Zaharia Stancu, informează Mediafax.

După ce a solicitat Consiliului local Alexandria alocarea a trei porțiuni de teren pentru amplasarea celor trei busturi, autoritățile locale i-au spus că donația este condiționată de un aviz din partea Ministerului Culturii, chiar dacă același om de afaceri a mai donat orașului o statuie cu prilejul Centenarului și atunci nu i s-a cerut niciun fel de aviz.

În răspunsul primit de Gabriel Florea de la primarul orașului Alexandria, Victor Drăgușin, se arăta că statuile sunt monumente de for public și, în consecință, afaceristul trebuie să depună la documentație și un aviz al Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public.

„Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Direcția Județeană de Cultură Teleorman, ne transmite că amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumente de For Public. În consecință, pentru aprobarea donației de către Consiliul Local al municipiului Alexandria vă solicităm să prezentați avizul Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.”, se arată în răspunsul emis de Consiliul Local Alexandria și semnat de primarul orașului, Victor Drăgușin.

Vestea respingerii acestei donații a fost primită cu părere de rău de către afacerist.

„Sincer să fiu, am primit vestea cu surprindere și nu prea.... Adică, am fost oarecum surprins că nu credeam ca lucrurile să se schimbe pe aceeasi speță într-un timp relativ scurt. Asta e, mergem înainte! Trebuie să ne conformăm. Pe de altă parte, pentru faptul că am reușit să ridicăm statuia Marii Uniri vreau să le mulțumesc acelor persoane care au făcut ca acest moment să fie realizat. Acele clipe, în special, mi-au dat să văd pe fața copilului meu bucurie sinceră, și ce amintiri îi vor rămâne! Totuși, momentele ar fi fost mult mai ușor de înțeles și de repetat, dacă vreun reprezentant local ar fi găsit un scurt răgaz de câteva minute să fie prezent la dezvelire și să simtă acel sentiment unic, cum au făcut-o cei prezenți. Nu e făcută să ies ca păduchele-n frunte, e pur și simplu ceva ce am simțit să fac. La fel și cu cele ale Personalităților. Sunt oameni care înțeleg, oameni care nu...”, a declarat Gabriel Florea pentru MEDIAFAX.

Omul de afaceri a comandat trei busturi ale celor mai importante personalităţi teleormănene – Constantin Noica, Zaharia Stancu şi Marin Preda – cu gândul de a le amplasa în acelaşi parc de peste drum de Primărie şi de a denumi locul respectiv „Parcul Personalităţilor Teleormănene”. Totul pentru a mai înlătura din imaginea negativă pe care judeţul său natal o are în ţară.