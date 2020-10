Situație HALUCINANTA - La Iași nu mai sunt locui la ATI, dar spitalul modular ROL3 sta nefolosit

Iaşul nu mai are paturi la ATI, dar are singurul spital ROL3 din ţară, care stă nefolosit. Preşedintele CJ Iaşi susţine că spitalul nu e folosit pentru că i s-au cerut autorizaţii care nu erau necesare. În replică, APM spune că s-a cerut aviz doar pentru amplasament, dar pentru funcţionare, încă nu.

Citește și: Ambasadorul SUA anunță o investiție RECORD a americanilor în România: Începe perioada Renașterii!

Scandalul din jurul spitalului modular de la Iaşi, atât de necesar în condițiile numărului tot mai mare de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, este departe de a fi terminat.

Spitalul are 256 de paturi, dintre care doar o parte au fost autorizate de DSP. Adică mai puțin de jumătate: 113 – 70 pentru cazuri uşoare şi încă 48 pentru ATI.

Chiar şi la jumătate, spitalul de la Leţcani ar fi de mare folos, având în vedere că în Iaşi numărul cazurilor creşte de la o zi la alta, iar locuri la ATI nu mai sunt.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, spune că spitalul nu primeşte pacienţi pentru că autorizaţiile solicitate au întârziat să apară. Mai mult decât atât, susţine că cei de la Agenţia pentru Protecţia Mediului i-au spus după 3 luni că nu mai are nevoie de aviz. Tot el afirmă că, dacă nu depune nimeni nicio contestaţie la un anunţ privind avizul de mediu, spitalul ar putea funcţiona.

„Dacă tu, autoritate de mediu, prima dată îmi spui că trebuie evaluare şi am intrat în ciclul de evaluare şi am intrat în ciclul de evaluare şi am început demersul de evaluare care este durată, după 3 luni îmi spui că nu mai trebuie evaluare... Ne întrebăm cât a durat, păi a durat construcţia 4 luni, autorizarea 3 luni, oare nu spune nimeni nimic? În momentul de faţă toate avizele sunt primite, mai trebuie dezbaterea publică pentru mediu, de 10 zile. Mediul ne-a dat că nu trebuie evaluare după 3 luni de zile”, spune Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

În schimb, APM explică faptul că s-a cerut doar acord de mediu pentru amenajarea terenului si pentru amplasarea modulelor. Autorizaţia de mediu pentru funcţionarea spitalului nu a fost încă solicitată.

„Am emis proiectul de decizie pentru amenajarea spitalului mobil, însă conform procedurii trebuie să mai aşteptăm zece zile, timp în care acest proiect de decizie poate fi consultat de către cei interesaţi. După care o să urmeze emiterea actului final pentru amenajare. În ceea ce priveşte autorizaţia de funcţionare, încă nu avem o solicitare de acest fel”, afirmă Galea Temneanu, director al Agenţiei pentru protecţia Mediului Iaşi.