Situație HALUCINANTA: O femeie, amendata de polițiști pentru ca a ieșit dupa scroafa care-i fugise din batatura

O femeie din comuna Pomi, județul Satu Mare, a fost amendată cu suma de 2.000 de lei de poliţie pentru lipsa declaraţiei. Soţul femeii susţine că aceasta nu a apucat să completeze declaraţia pentru că a fugit după o scroafă scăpată și că vorba despre o răzbunare a şefului de post din comună.

Horaţiu Peter, soţul femeii amendate, a postat pe Facebook un mesaj în care povestit cum a încălcat soţia sa ordonanţa militară.

„Mulţumim domnului şef de post Pomi, Ioan Sorean, pentru amenda data soţiei mele cu ocazia în care porcul din gospodărie a fugit pe stradă şi soţia mea n-a apucat să ia declaraţia pe propria răspundere încălcând astfel ordonanţa militară. 2.000 de lei. Mă întreb retoric cum stăm cu cei ce au plantat drogurile, oare se plantează ca şi varza?”, a scris Peter.

În procesul verbal de contravenţie pentru suma de 2.000 de lei se arată că femeia a circulat, în calitate de pieton, pe strada Principală din comuna Pomi fără a avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere prevăzută de Ordonanţa Militară nr. 3.

Şeful de post a mai scris că procesul verbal a fost completat în lipsă „datorită faptului că animalul (porcul), condus pe stradă, putea deveni pericol pentru circulaţia rutieră”.

Horaţiu Peter a povestit, joi, corespondentului MEDIAFAX că scroafa, care era în călduri, a ieşit din curtea gospodăriei pentru a ajunge la vier, iar soţia sa a fugit să o prindă.

„Soţia a fugit după scroafă vreo 300 de metri şi a prins-o în zona magazinului din sat, iar acolo s-a întâlnit cu şeful de post care era în maşină şi a întrebat-o, fără să se dea jos şi fără să o legitimeze, dacă are declaraţia pe proprie răspundere la ea, iar soţia i-a răspuns că nu, pentru că a fugit după porc. Iar şeful de post i-a spus că o va amenda, dar nici măcar nu s-a apropiat de ea. Sunt nişte reguli, de ce nu a legitimat-o? De ce nu a completat procesul verbal în prezenţa ei, ci l-a completat el şi ni l-a trimis pe poştă”, a precizat Peter.

El susţine că amenda dată soţiei sale ar fi fost o răzbunare a şefului de post din Pomi la adresa familiei sale.

„Noi avem o pajişte pentru animale în sat iar anul trecut, în partea stângă, şeful de post a pus o cultură de varză iar în partea dreaptă, cineva a plantat culturi de marijuana. Noi am aflat şi am sesizat DIICOT şi am spus că l-am văzut pe el şi alţi aliaţi ai lui lucrând în zonă, dar nu ne-am dat seama ce fac. Am ajuns să fim noi cercetaţi de DIICOT pentru că şeful de post a spus procurorilor că ne bănuieşte pe noi pentru cultura de marijuana”, a mai spus Peter.

Amenda de 2.000 de lei a fost contestată la Judecătoria Satu Mare.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Satu Mare, Paula Gabor, a declarat la rândul său pentru MEDIAFAX că justificarea femeii amendate a fost că a mers să ducă porcul acasă, „însă nu se afla în faţa gospodăriei, ci la distanţă de aceasta”.

„Procesul verbal a fost încheiat în lipsă, doamna nu a dorit să îl semneze”, a spus Gabor.