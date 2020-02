Situație incredibila la Iași: Instanța nu vrea sa recunoasca un barbat viu, declarat mort de 17 ani

Un bărbat din Iași, aflat în Muntenegru, a vrut să își facă un pașaport nou și a aflat că a fost declarat mort acum 17 ani. Pentru a-l ajuta, Direcția Locală de Evidență a Populației a cerut în instanță anularea certificatului de deces, emis de Judecătoria Iași, însă magistrații au respins cererea.

Situația bărbatului care a fost declarat mort acum 17 ani, deși el e viu, a ieșit la iveală când bărbatul s-a dus la Ambasada României din Podgorita și a cerut eliberarea unui nou pașaport, pentru că documentul pe care îl avea expirase. Atunci a aflat că apărea în baza de date ca fiind decedat, potrivit Mediafax.ro.

În urma unor discuții între Ambasada României din Muntenegru și Direcția Locală de Evidență a Populației Iași, instituția ieșeană a verificat situația și a aflat că cerificatul de deces fusese emis cu ani în urmă, după o decizie a Judecătoriei Iași.

Bărbatul a fost declarat decedat în 2013 la solicitarea fiului său, după ce acesta a plecat la muncă în Iugoslavia în anii 90 și nu a mai dat niciun semn de viață familiei.

Astfel s-a ajuns la situația în care, Direcția Locală de Evidență a Populației a solicitat în instanță anularea certificatului de deces.

„Prin cererea formulată, reclamanta solicită anularea actului de deces privind pe pârât motivat de faptul că acesta este în viață", se arată în motivarea instanței.

Instituția arată în plângerea făcută că „a fost identificat actul de deces (...) privind pe pârât, decedat la data de 31.12.1999 în Iugoslavia, actul de deces fiind întocmit în baza sentinței civile (...) a Judecătoriei Iași prin care a fost declarată moartea pâraâtului, la cererea fiului acestuia".

În luna iulie a anului trecut, magistrații Judecătoriei Iași au respins cererea Direcției Locale de Evidență a Populației, „ca neîntemeiată”.

Motivarea a fost trimisă abia în luna ianuarie a acestui an.

„În ianuarie a venit motivarea în care se explică că noi, ca Direcție nu suntem în măsură sa inițiem această anulare și trebuie să sa prezinte persoana în cauză. Scrie că ne respinge acțiunea și invocă un articol în care se spune că pentru anularea unei astfel de decizii solicitarea trebuie făcută de persoana direct implicată, nu altcineva. Bărbatul este în Muntenegru, noi am anunțat Ambasada, nu am intrat în contact cu el, am transmis că vrem să îl sprijinim pentru a întreprinde demersurile legale și a iniția corect această acțiune", a declarat pentru MEDIAFAX Marius Bodoga, directorul Direcției Locale de Evidență a Populației Iași.