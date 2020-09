Situatia critica cu apa calda si caldura in Bucuresti. Elcen: Reteaua operata de Termoenergetica a ajuns la pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte/ ora

Datoriile Termoenergetica fata de producatorul de energie electrica si termica Elcen au ajuns la 400 milioane de lei, situatie ce pune in pericol furnizarea agentului termic in sezonul rece viitor, arata Elcen intr-un comunicat, in care precizeaza ca fara lucrari de reparatii, reteaua operata de Termoenergetica a ajuns la pierderi de 2.200 de tone de apa fierbinte pe ora, in pamant prin gaurile din conducte.