“Situatia din spitale e mult mai grava,” sustine imunologul timisorean Virgil Paunescu – Realitatea din PSD

Profesorul dr. Virgil Păunescu de la Institutul OncoGen din Timișoara, care împreună cu echipa sa au găsit similitudini între imunterapiile pentru tratarea cancerului și obținerea vaccinurilor pentru bolile infecțioase, consideră că situaţia din spitalele de linia a doua a scăpat de sub control, în lupta pentru combaterea epidemiei COVID-19, relatează realitateadinpsd.net. “E inadmisibil ca într-un The post “Situaţia din spitale e mult mai gravă,” susţine imunologul timişorean Virgil Păunescu – Realitatea din PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.