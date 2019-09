Situatia in grupa din preliminariile EURO 2020 devine tot mai grea dupa ce Romania a pierdut in fata Spaniei cu 2-1

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Contra a starnit controverse cu formula aleasa, 5 fundasi meniti sa blocheze atacurile „Furiei Roja”. N-a functionat in primele minute! Presiunea noii generatii a Spaniei a creat un erou in tabara noastra, pe Ciprian Tatarusanu. Rezerva de la Lyon a avut 4 interventii salvatoare in primele 15 minute. Deschiderea scorului a venit in minutul 29, dintr-un penalty transformat de Sergio Ramos. Faultul a fost comis de Deac asupra lui Ceballos. Paco Alacacer ne-a surprins imediat dupa pauza. Varful lui Dortmund a fost la capatul unei actiuni-scoala, iar meciul parea sa fie terminat. SCHIMBARI INSPIRATE Cosmin Contra a schimbat inspirat. L-a introdus pe Florin Andone, iar noul varf de la Galatasaray a facu ...