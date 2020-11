Situatia la zi a scolilor din Romania. 3.830 de unitati de invatamant, in scenariul rosu

Situatia scolilor din Romania se schimba de la o zi la alta, in functie de numarul cazurilor noi de COVID-19, de rata de incidenta si de cazurile de infectare care apar in randul elevilor si profesorilor. 3.830 de unitati de invatamant isi desfasoara activitatea in scenariul rosu, exclusiv online, 5.029 in scenariul hibrid, atat online, cat si fata in fata, prin rotatie, iar 8.797 in scenariul verde, doar cu participare fizica.