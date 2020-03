Situatia privind infectia cu COVID-19, la nivel national. Mai multe puncte de trecere a frontierei, suspendate temporar

Până astăzi, 12 martie, la nivel național au fost confirmatede cazuri de cetățeni infectați cu virusul) pe teritoriul României.Dintre cei 48 de cetățeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.450 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 12.878 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală.În cursul zilei de ieri, 11 martie, au fost înregistrate 813 apeluri la numărul unic de urgențăși 6.118 la linia, deschisă special pentru informarea cetățenilor.Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.Totodată, reiterăm faptul că informațiile vehiculate prin intermediul rețelelor sociale, potrivit cărora municipiuls-ar închide sau ar intra în carantină, sunt false. Nu există nicio discuție despre „închiderea/carantinarea” Capitalei sau a vreunui oraș din România.De asemenea, rugăm cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu răspândească pe rețelele de socializare, sau pe alte canale, informații care nu provin din surse oficiale.Până în prezent, au fost înregistratesub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal și două dosare penale înregistrate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicarea de informații false, faptă prevăzută și pedepsită de art. 404 Cod Penal.În ceea ce privește, activitatea în punctele de frontieră la granița cu, vă informăm că, începând de astăzi, 12 martie, ora 08.00, a fost s- PTF Vrbica – Valcani- specific rutier;- PTF Nakovo – Lunga- specific rutier;- PTF Jasa Tomic – Foeni – specific rutier;- PTF Kaludjerovo – Naidas – specific rutier;- PTF Golubac - Moldova Nouă – specific rutier/naval;- PTF Kladovo - Drobeta Turnu Severin – specific naval;- PTF Kusjak - Porțile de Fier II – rutier.Măsura a fost instituită de către autoritățile din Republica Serbia în vederea protejării sănătăţii cetățenilor din cele două state, în contextul extinderii infecției cu COVID-19.Precizăm că, traficul de frontieră între cele două țări va continua în condiţii normale prin P.T.F. Stamora Moravița (județul Timiș), P.T.F. Jimbolia (județul Timiș) și P.T.F. Porțile de Fier I (județul Mehedinți).În continuare, vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global.Până la data de 11 martie 2020, au fost raportate 17.430 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.