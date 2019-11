Situatia profesorului condamnat pentru purtare abuziva si contestat de parinti, dezbatuta in Colegiul Prefectural

Prefectul de Bistriţa-Năsăud, Ovidiu Frenţ, a cerut lămuriri, miercuri, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, în legătură cu situaţia creată la şcoala din comuna Şanţ, unde, timp de patru zile, părinţii şi elevii au protestat faţă de întoarcerea la catedră a unui profesor de sport, care a fost condamnat anul acesta la patru luni de închisoare, cu suspendare, pentru purtare abuzivă, după ce a agresat doi elevi, şi mai are un proces pe rol pentru fapte similare, scrie Agerpres.

Adjunctul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Bistriţa-Năsăud, Zoltan Deak, a informat că profesorul a refuzat să intre în concediu fără plată şi că singura soluţie temporară găsită a fost o învoire colegială, care, însă, va expira în 9 decembrie."Pentru moment, situaţia de la Şanţ este detensionată. Ieri (marţi n.r.), după discuţii care au durat aproximativ două ore, două ore şi jumătate, şi domnul profesor a înţeles că nu este dorit şi că nu e bine să forţeze intrarea la clasă. El nu a dorit să îşi facă cerere de concediu fără plată, nu a dorit sub nicio formă, şi soluţia care s-a găsit pe moment a fost de a face o solicitare de învoire, pe contractul colectiv de muncă. Pe moment, conducerea şcolii i-a aprobat această solicitare, să se detensioneze situaţia. În paralel, am informat ministerul, aşteptăm să vedem ce soluţii ne pot da şi colegii din minister", a explicat Deak.

Inspectorul şcolar general adjunct a adăugat că situaţia a intrat şi în atenţia Avocatului Copilului şi că se caută soluţii, pe cale judecătorească, pentru ca profesorul să nu se mai întoarcă în şcoală, mai ales că s-a sustras timp de opt luni cercetării disciplinare, luându-şi concediu medical.



"Avocatul Copilului, instituţie care este în subordinea Avocatului Poporului, a ţinut legătura în permanenţă cu domnul director (al şcolii din comuna Şanţ n.r.) şi pe această direcţie încearcă să se facă demersuri, în aşa fel încât instanţele judecătoreşti, sub o formă sau alta, să-şi clarifice poziţia vizavi de ce poate face acest domn profesor. Este clar că prezenţa dumnealui la clasă, în condiţiile actuale, este imposibilă. Trebuie să dăm dreptate şi părinţilor, este clar că au această poziţie pentru că au existat câteva antecedente. Ultimul eveniment neplăcut a avut loc în martie, iar din acel moment domnul profesor şi-a luat concediu medical, deci nici şcoala nu a avut ce să îi facă în toată această perioadă. Fiind în concediu medical, nu s-a putut face acea cercetare disciplinară", a precizat Zoltan Deak.



Prefectul de Bistriţa-Năsăud consideră, de asemenea, că "nu are ce să caute în spaţiul unei unităţi de învăţământ un astfel de profesor".



"Evident, şi opinia mea este că nu are ce să caute în spaţiul unei unităţi de învăţământ un astfel de profesor, dar judecătorul a fost suveran în acest caz. Am înţeles că mai este un proces pe rol, tot intentat acestui domn profesor într-un alt caz de violenţă, şi sper ca următoarea sentinţă să îi interzică acestui personaj să predea sau să aibă contact cu elevii", a declarat Ovidiu Frenţ.