Situatie hilara. Primarul din Harsova contesta ordinul prefectului de incetare a mandatului 2016-2020. Ionescu nu mai era membru ALDE cand s-a inscris in PNL

Primarul orașului Hârșova contestă în instanța de contencios-administrativ, act administrativ ordin prefect nr. 547/30.09.2020 privind încetarea mandatului de ales local

Viorel Ionescu care a devenit în iulie a.c. membru PNL, formațiune din partea căreia a și candidat pentru un nou mandat de primar

În momentul înscrierii în PNL nu mai era membru ALDE de peste un an

în dosarul 6632/118/2020, înregistrat de edilul din Hârșova pe rolul Tribunalului Constanța, magistrații nu au fixat niciun termen

Primarul orașului Hârșova contestă în instanța de contencios-administrativ, act administrativ ordin prefect nr. 547/30.09.2020 privind încetarea mandatului de ales local.Acțiunea edilului vine după ce, la trei zile după alegerile locale, Prefectura a emis un ordin de încetare a mandatului 2016-2020, înainte de termen, urmare a pierderii calității de membru al ALDE și ca urmare a unei adrese a secretarului primăriei Hârșova.Viorel Ionescu care a devenit în iulie a.c. membru PNL, formațiune din partea căreia a și candidat pentru un nou mandat de primar, a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanța, că în momentul înscrierii în PNL nu mai era membru ALDE de peste un an.“Potrivit statutului ALDE, neplata cotizației timp de șase luni, atrage după sine radierea din partid. Eu nu am mai achitat cotizația la partid de la începutul anului 2019, i-am și anunțat, am și o corespondență în acest sens cu trezorierul ALDE de la nivel național. Asta înseamnă că în intervalul aprilie-mai 2019, mi-am pierdut de drept calitatea de membru.Ce s-a încercat acum, inclusiv prin contestarea candidaturii mele de către un alt competitor a fost o chestiune legată de campania electorală.Hârtia depusă de președintele ALDE la Prefectură nu are nicio greutate statutară, dar rămâne ca instanța să decidă. Actualul mandat nu-mi este afectat de această situație”, a precizat Ionescu.Menționăm că în dosarul 6632/118/2020, înregistrat de edilul din Hârșova pe rolul Tribunalului Constanța, magistrații nu au fixat niciun termen.Părți în dosar sunt Viorel Ionescu iar pârâți instituția Prefectului județului Constanța și prefectul județului.Președintele ALDE, Leonard Tănase spune că din punctul lor de vedere, Ionescu și-a pierdut calitatea de membru în 18 august când și-a depus candidatura din partea PNL.