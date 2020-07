Situatie la limita in Galati: patru focare de Covid-19 si sectii ATI pline. Prefectul: "Problema cea mai mare o reprezinta asimptomaticii"

Patru focare de infectari cu noul coronavirus au aparut, in ultimele zile, in judetul Galati. Cu aproximativ 35 de cazuri noi inregistrate zilnic, situatia din Galati se incadreaza in trendul inregistrat la nivel national, in ultima perioada. Astfel, numarul cazurilor noi inregistrate la fiecare 24 de ore este dublu fata numarul cazurilor inregistrate in perioada de la finalul starii de urgenta.