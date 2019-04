Slash revine la Guns'n'Roses - Se lucreaza la primul album in formula originala a trupei dupa 25 de ani

Trupa Guns'n'Roses va începe să lucreze la un nou album în toamnă, iar acesta va fi primul material realizat în formula originală a trupei după 25 de ani, relatează contactmusic.net potrivit mediafax.

Anunțul a fost făcut de Slash, chitaristul celebrei formații americane. El a afirmat că formația, din care mai fac parte vocalistul Axl Rose, basistul Duff McKagan, chitaristul Richard Fortus, Dizzy Reed, la clape și Frank Ferrer, la baterie, încă nu a intrat încă în studio, dar că a programat să lucreze la un nou material de studio în toamnă. Acesta ar fi primul album realizat în formula originală de la "The Spaghetti Incident?", lansat în 1993.

Declarația a fost dată într-un interviu acordat site-ului BelfastLive, în care muzicianul american a anunțat că lucrează la noi piese și pentru celălalt proiect al său, Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. "Voi termina cu The Conspirators la mijlocul lunii august, iar Guns va pleca în turneu pe la sfârșitul lunii septembrie- începutul lui octombrie, așa că vom lucra în toamnă", a afirmat chitaristul.

Slash a susținut că programul său este suficient de flexibil pentru a-i permite să lucreze și cu Guns'n'Roses, și cu cealaltă trupă a sa. "În momentul în care voi încheia turneul cu The Conspirators, voi avea suficient de multe materiale pentru viitorul lor album, așa că atunci când voi avea o pauză cu Guns'n' Roses, voi putea lucra la el", spune Slash.

Chitaristul a spus că încă nu știe cum va suna noul album. "Nu am nici cea mai vagă idee. Chiar nu pot să îți spun. E ca orice altceva - nu știi cum va arăta până nu termini", a spus artistul.

Afirmațiile lui vin după ce basistul Duff McKagan a confirmat că trupa va lansa un nou material, dar că nu au un program fix pentru a lucra la el. "Oh, albumul e cu siguranță real, dar partea cea mai bună și mai distractivă legată de Guns'n'Roses este că nu vorbim despre el, iar ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla. Nu am fost niciodată acea trupă care are un program direct legat de procesul de creație.", a spus McKagan. "Am auzit câteva dintre lucrurile magnifice compuse de Axl, câteva compoziții interesante ale lui. Așa că, bineînțeles, sunt încântat de posibilitatea de a lucra cu ele. Dar nu vreau ca lumea să se crispeze. Ziua în care vom lansa un nou material va veni la momentul potrivit, asta e sigur", a declarat acesta.

Guns'n'Roses este o trupă hard rock americană, formată în Los Angeles în anul 1985. Grupul a devenit celebru în 1987, cu albumul de debut "Appetite For Destruction" și a rămas cunoscut pentru piese precum "Welcome to the Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City" și "November Rain". În anii 1990, activitatea formației a fost afectată de plecările a doi dintre membrii originali: chitaristul Slash a părăsit trupa în 1996, iar basistul Duff McKagan a plecat în 1997.

Formula originală Guns'n'Roses s-a reunit în anul 2016, când solistul Axl Rose, chitaristul Slash și basistul Duff McKagan au organizat turneul "Not In This Lifetime...". Turneul, care a început în aprilie 2016 și s-a încheiat în decembrie 2018, a devenit a doua serie de concerte cu cele mai mari încasări din toate timpurile.