Slaven Bilic a preluat conducerea tehnica a echipei West Bromwich

Clubul West Bromwich Albion a anunţat, joi, numirea tehnicianului Slaven Bilic la conducerea echipei din Championship.

Bilici a semnat un contract valabil doi ani.

“Sunt încântat de această oportunitate. Vrem să devenim mai buni şi cei de la Albion m-au convins că vor să revină în Premier League. Albion are un proiect pe termen scurt şi unul pe termen lung. Cei de aici mi-au spus clar că vor să îi conduc pentru realizarea proiectelor şi după ce am discutat cu ei nu am ezitat”, a declarat Slaven Bilic.

Bilic a antrenat ultima dată echipa saudită Al-Ittihad.