Slavia Praga a invins CFR Cluj cu 1-0

CFR Cluj Slavia Praga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CFR Cluj a fost invinsa de Slavia Praga, scor 0-1, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Campioana Cehiei a inceput in ofensiva partida din Gruia si a avut controlul asupra balonului, dar prima ocazie de gol le-a apartinut celor de la CFR. In minutul 27, Djokovici i-a trimis excelent lui Tucudean in careu, dar acesta a trimis destul de slab cu capul si portarul advers a respins. Un minut mai tarziu, cei de la Slavia au reusit sa deschida scorul. Nicusor Stanciu a batut excelent un corner la marginea careului, iar Masopust a marcat cu un sut din prima. La pauza, Dan Petrescu l-a scos pe Tucudean si l-a introdus pe Rondon, iar acesta a avut o mare ocazie la sase minute dupa ce a int ...