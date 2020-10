Slovacia introduce certificatul de test negativ. Sanatatea, armata și poliția –in strada, pentru testarea intregii populații

Slovacia a lansat în acest weekend un program de depistare a coronavirusului la întreaga populaţie, cu teste antigenice, o premieră mondială, dar acțiunea este criticată deja, pentru pregătirea slabă, relatează Agerpres. Aproximativ 45.000 de profesionişti din sănătate, armată şi poliţie au fost desfăşuraţi pentru a efectua testele în această ţară membră a UE, cu 5,4 […] The post Slovacia introduce certificatul de test negativ. Sănătatea, armata și poliția – în stradă, pentru testarea întregii populații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.