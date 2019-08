Slovenia va construi un gard anti-imigranti de zeci de kilometri

gard anti imigranti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Slovenia a inceput lucrarile de construire a unui nou segment de gard la frontiera de sud cu Croatia, pe o lungime de 40 de km si inalt de 2,5 metri, destinat sa stavileasca numarul in crestere de migranti ilegali, transmite joi Reuters, potrivit Agerpres. Conform politiei slovene, 7.415 migranti ilegali au fost depistati in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 56% fata de perioada similara din 2018. Guvernul a semnat luna trecuta un contract cu firma Legi-SGS din Serbia pentru ridicarea unui gard pe o distanta de 40 km de-a lungul frontierei cu Croatia. Dupa finalizarea acestei sectiuni, lungimea totala a gardului va fi de 219 km, acoperind aproape o treime din granita sloveno-croata. Lu ...