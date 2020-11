Slujba comemorativa pentru o pisica, intr-o catedrala din Londra

In Catedrala Southwark, din Londra, celebra pentru stilul arhitectural gotic, a fost oficiata, la sfarsitul lui octombrie 2020, o slujba comemorativa pentru o pisica maidaneza care s-a aciuat in lacasul de cult in urma cu 12 ani, in preajma Craciunului, si nu a mai plecat niciodata. Site-ul episcopiei a transmis slujba in direct, starnind multa emotie printre enoriasi.