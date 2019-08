Slujba oficiata de catre IPS Serafim Joanta, la biserica "Sf. Iulian din Tars"

c420x420 Biserica Sf Iulian din Tars36 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iubiti credinciosi, va asteptam sambata, 24 August, sa participati alaturi de tinerii ortodocsi la Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie oficiata de catre IPS Serafim Joanta mitropolitul Germaniei, Europei Centrale si de Nord si PS Veniamin episcopul Basarabiei de Sud, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, incepand cu ora 7.00. O noua editie a Festivalului de Muzica Bizantina, la Iasi Slujba se va oficia in biserica "Sf. Iulian din Tars" situata in Campusul Universitar "Tudor Vladimirescu" din Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. iubiti c ...