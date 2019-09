Smecheria explodata a lui Tariceanu si "turmentatii" ALDE

Ceea ce i se intampla acum lui Calin Popescu Tariceanu, caruia ALDE incepe sa-i alunece de sub picioare, poate fi o uimire doar pentru sine insusi, dar numai daca ar fi cu totul si cu totul lipsit de realism politic. Nu cred ca este, cred doar ca a incercat o smecherie care, combinata cu jocul pe care l-a facut in ultimii ani, i-a explodat in fata ca o bomba.