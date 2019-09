Smiley prefera sa stea in casa, la inceputul saptamanii. «Nu prea ies lunea»

Dupa ani de activitate cu weekdenduri pline in concerte, Smiley si-a facut obiceiul ca macar lunea sa stea in casa, pentru a se reface.

Atunci cand esti un artist cu nume, iar ofertele curg, weekendurile se transforma tot timpul in ore de munca. In aceasta situatie se afla si Smiley. De ani buni, artistul rareori a avut vreo sambata si duminica libere, in care sa nu faca… muzica. Astfel ca Andrei Tudor Maria, pe numele sau real, a transformat ziua de luni intr-una de… duminica. Mai precis, artistul nu obisnuieste sa iasa din casa la inceput de saptamana. Prefera sa leneveasca' si sa se refaca, pentru a-si incarca bateriile. Pentru ca, de marti, el o ia de la capat…

'Nu am mai iesit de mult ce-i drept. In plus, eu nu prea ies lunea din casa. Tocmai am terminat turneul (n.r. – turneul national Confesiune, sustinut in decurs de trei saptamani in zece orase din tara). Am dormit mai mult, am stat in casa, iar maine o iau de la capat', a declarat acesta pentru Libertatea. Artistul locuieste singur acasa, astfel ca e liber sa faca ce vrea…Si daca as fi stat cu cineva si i-as fi spus ca vreau sa ma odihnesc, tot m-as fi odihnit. Dar in cazul meu e misto sa stai singur acasa', a mai spus acesta.

Mananca in «deplasare»

Chiar daca locuieste singur, artistul nu prea sta prin bucatarie. Timpul nu-i permite, spune el, astfel ca mananca mai mult in deplasare'.

De exemplu, dupa spectacolul de la Constanta am fost in vizita la Dorian Popa, mama lui a gatit foarte bine si mi-a pus si la pachet', a spus acesta.

In ceea ce priveste viitoarele sale proiecte profesionale, Smiley a marturisit:

O sa mai am concerte prin tara si probabil o vacanta. Am foarte multa muzica de lansat. Am multe piese scrise deja, pe care trebuie sa le termin'.

