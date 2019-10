SN Nuclearelectrica SA si Consortiul FALCON au semnat un Memorandum de Intelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea reactorului de Generatie IV

„Intr-un mediu international in care politicile si masurile de mediu reconfigureaza major industria energetica, iar solutia provine dintr-un mix bine gandit de surse cu emisii scazute de CO2, dezvoltarea tehnologiilor nucleare in sensul imbunatatirii constante a securitatii, a economicitatii si a flexibilitatii, a devenit o necesitate. La nivel global, sunt putine state care dezvolta noi tehnologii nucleare, Romania fiind unul dintre acestea, iar proiectul ALFRED fiind considerat la nivel international o tehnologie promitatoare de ultima generatie. Este un proiect complex, cu multe beneficii de tehnologie, securitate, economicitate pe care ne dorim sa il vedem in exploatare comerciala in cat mai multe state dupa finalizarea proiectului. Cooperarea pentru dezvoltarea acestui proiect este esentiala, iar acest MoU este o dovada a responsabilitatii si implicarii industriei nucleare romanesti, per total, in dezvoltarea programului nuclear si in oferirea unei solutii inovatoare la nivel international. In anul 2018, la nivel global, energia nucleara a furnizat 2563 TWh. Daca in locul productiei de 2563 TWh din nuclear, s-ar fi folosit un combustibil conventional, s-ar fi emis 2701 milioane tone de CO2. Este evident rolul energiei nucleare si al dezvoltarilor tehnologice”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General SNN.

SNN și Consorțiul FALCON (Ansaldo Nucleare, ENEA și ICN) au semnat în data de 3 octombrie 2019 un Memorandum de Înțelegere (« MoU ») privind cooperarea pentru dezvoltarea reactorului de Generație IV, ALFRED.Scopul acestui MoU este de a stabili un cadru de colaborare intre cele două părți în ceea ce privește lucrările pre-proiect și activitatile de cercetare și dezvoltare care urmează să fie implementate în vederea dezvoltarii proiectului ALFRED.SNN și Consortiul FALCON au convenit asupra: schimbului de informatii si date cu privire la tehnologia reactoarelor cu neutroni rapizi, folosind ca agent de racire plumbul topit, coordonarii activitatilor de cercetare, contributiei in natura in functie de expertiza si capabilitatile fiecarei parti, studiilor si analizelor realizate independent de fiecare parte cu scopul optimizarii acestora, precum și planificarii cadrului necesar pentru a pregati activitatile demonstrative.„Proiectul ALFRED reprezinta contributia Romaniei la dezvoltarea reactoarelor de Generatie IV, un proiect inovator la nivel international si o necesitate pe termen lung pentru asigurarea contributiei energiei nucleare la un mix energetic curat si stabil. Proiectul ALFRED beneficiaza de sprijinul Uniunii Europene prin European Sustainable Nuclear Energy Energy Industrial Initiative (« ESNII »), iar la nivel national reprezinta un factor de crestere in inovare, asigurarea securitatii, dezvoltare tehnologica si are un impact economico-social important, in special pentru zona Munteniei de Sud. Energia nucleara este, o solutie certa in atingerea si mentinerea tintelor de decarbonizare. Pentru RATEN ICN dezvoltarea noilor tehnologii nucleare, cele de Generatie IV, este o prioritate imediata. Efortul este integrat in incercarea de a pune Romania pe lista foarte scurta a statelor inovatoare si de a avea solutii pe termen lung si foarte lung”, a precizat Constantin Paunoiu, Director RATEN ICN.