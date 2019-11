SNL - Alec Baldwin a reluat la NBC rolul lui Donald Trump, alaturi de Will Ferell, in rolul ambasadorului Gordon Sondland - VIDEO

Actorul Alec Baldwin a revenit în rolul lui Trump din emisiunea "Saturday Night Live" de la NBC, iar gazda episodului de sâmbătă, Will Ferell, l-a interpretat pe ambasadorul american la UE Gordon Sondland, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); După o nouă săptămână de audieri cu privire la destituirea preşedintelui american, care a inclus şi reconstituirea unei convorbiri telefonice dintre preşedintele Donald Trump şi ambasadorul Gordon Sondland, "SNL" a prezentat sâmbătă propria variantă a relaţiei dintre cei doi oficiali. Scheciul, care nu a fost mediatizat, l-a prezentat pe Trump într-o conferinţă de presă foarte scurtă, în timp ce ţinea în mână "teribilele" sale notiţe pe peluza de la Casa Albă. El a numit "impeachement"-ul un "nonsens", adăugând că acest lucru se poate vedea din "elicopterul foarte zgomotos care zboară în spatele meu", conferinţă de presă la care nu a mai răspuns întrebărilor. Aşa că reporterii şi publicul american ar trebui să aibă încredere că "totul e perfect". Dar "reporterii" de la SNL, Heidi Gardner, Mikey Day, Cecily Strong şi Kyle Mooney nu l-au lăsat să scape aşa uşor: Mooney l-a întrebat despre legăturile lui cu Ucraina. Folosind zgomotul produs de elicopter drept scuză pentru faptul că nu poate auzi întrebarea, Trump interpretat de Baldwin a spus: "Am înţeles că ai spus că declaraţia lui Sondland mă disculpă şi sunt total de acord". "Eu şi ambasadorul Sondland la telefon. El mi-a spus: Ce vrei? Şi eu am răspuns: "Două porţii de plăcintă, cu ...