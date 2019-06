SNSPA deschide lista universitaților romanești care vor primi finanțare europeana

Trei universități din România au fost declarate câștigătoare de către Comisia Europeană, în competiția pentru crearea viitoarelor Universități Europene, informează edupedu.ro.

SNSPA deschide lista universităților românești care vor primi finanțare europeană pentru a crea consorțiul “CIVICA – The European University in social sciences” alături de 6 universități internaționale. Urmează Universitatea Tehnică de Construcții București, declarată câștigătoare alături de consorțiul “CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability” și Universitatea din București – cu consorțiul “CIVIS – a European civic university alliance”.